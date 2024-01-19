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"Меня предупреждали": Жанна Бадоева снимает выпуск про жизнь в Астане

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Жанна Бадоева
Жанна Бадоева. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Создательница "Орла и решки", телеведущая и тревел-блогер Жанна Бадоева снимает выпуск "Жизнь других" про Астану – своими впечатлениями о столице она поделилась в соцсетях, передает NUR.KZ.

"Всем привет из Астаны! Снимаем "Жизнь других", меня предупреждали, что тут холодно, но что так холодно – я не ожидала.

Холодно, но город весь современный, дома все новые, город молодой и красивый! Люди, люди... как всегда – это главная достопримечательность и ценность! В помещениях очень тепло, была очень удивлена системой образования… А почему? Ну, узнаете скоро в новом выпуске про Астану!" – пишет Жанна Бадоева в Instagram.

На YouTube-канал Бадоевой "Жизнь других" подписаны 627 тысяч человек. Последние выпуски телеведущая снимала в Душанбе – они были выпущены месяц назад.

По информации на сайте Вокруг ТВ, телеведущая, актриса, режиссер, продюсер Жанна Бадоева родилась в Литве 18 марта 1976 года.

Свой творческий путь начала с участия в юмористической программе Comedy Club, став первой женщиной-резидентом. После этого она работала режиссером-постановщиком на таких популярных проектах, как "Шарманка", танцевальном телеконкурсе "Танцюю для тебе", талант-шоу "Суперзірка" на украинском канале "1+1".

В 2011 году Жанна придумала и реализовала свой авторский проект "Орел и решка" на украинском телеканале "Интер". Шоу приобрело огромную популярность и вскоре было заимствовано российским телевидением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2056309-menya-preduprezhdali-zhanna-badoeva-snimaet-vypusk-pro-zhizn-v-astane/

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