56-летняя Джулия Робертс впервые украсила обложку британского Vogue (фото)

Джулия Робертс впервые снялась для обложки британского издания Vogue. 56-летняя звезда фильмов "Красотка" и "Эрин Брокович" примерила самые модные наряды популярных брендов, передает NUR.KZ.

Популярная актриса украсит февральский номер культового журнала. Для съемок Робертс примерила самые разные образы - среди них длинное алое платье с разрезом до бедра, белое платье с вырезом на талии и брючные костюмы черного и изумрудного цветов.

На обложке 56-летняя Джулия предстала в кожаном платье глубокого красного оттенка с поясом - в тон ее густым каштановым волосам.

Помимо фотосессии, Джулия Робертс дала интервью для британского модного издания сценаристу и режиссеру Ричарду Кертису. Она поговорила о своих культовых фильмах, среди которых "Ноттинг-хилл" и "Свадьба моего лучшего друга".

"Быть знаменитой в современном мире очень утомительно, потому что у славы сейчас слишком много элементов. Это исключительно мое восприятие, потому что я не знаю - я не молодая девушка, начинающая карьеру в шоу-бизнесе в 21 веке... Сейчас это более хаотично, вокруг знаменитых людей слишком много шума", - так Робертс прокомментировала изменяющуюся динамику жизни и работы в Голливуде.

Кроме этого, в интервью Робертс раскроет секреты десятилетий в Голливуде, поговорит о магии романтических комедий и самых больших сожалениях в жизни.

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