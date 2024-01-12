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56-летняя Джулия Робертс впервые украсила обложку британского Vogue (фото)

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Джулия Робертс
Джулия Робертс. Фото: instagram.com/britishvogue

Джулия Робертс впервые снялась для обложки британского издания Vogue. 56-летняя звезда фильмов "Красотка" и "Эрин Брокович" примерила самые модные наряды популярных брендов, передает NUR.KZ.

Популярная актриса украсит февральский номер культового журнала. Для съемок Робертс примерила самые разные образы - среди них длинное алое платье с разрезом до бедра, белое платье с вырезом на талии и брючные костюмы черного и изумрудного цветов.

На обложке 56-летняя Джулия предстала в кожаном платье глубокого красного оттенка с поясом - в тон ее густым каштановым волосам.

Помимо фотосессии, Джулия Робертс дала интервью для британского модного издания сценаристу и режиссеру Ричарду Кертису. Она поговорила о своих культовых фильмах, среди которых "Ноттинг-хилл" и "Свадьба моего лучшего друга".

"Быть знаменитой в современном мире очень утомительно, потому что у славы сейчас слишком много элементов. Это исключительно мое восприятие, потому что я не знаю - я не молодая девушка, начинающая карьеру в шоу-бизнесе в 21 веке... Сейчас это более хаотично, вокруг знаменитых людей слишком много шума", - так Робертс прокомментировала изменяющуюся динамику жизни и работы в Голливуде.

Кроме этого, в интервью Робертс раскроет секреты десятилетий в Голливуде, поговорит о магии романтических комедий и самых больших сожалениях в жизни.

Ранее мы писали о фильмах, благодаря которым весь мир полюбил Джулию Робертс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2055184-56-letnyaya-dzhuliya-roberts-vpervye-ukrasila-oblozhku-britanskogo-vogue-foto/

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