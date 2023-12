С "Барби" и "Оппенгеймером", но без "Наполеона". Объявлены номинанты на "Золотой глобус" 2024 года

Больше всего номинаций на премию «Золотой глобус» 2024 года получили два главных кинохита уходящих 12 месяцев: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».

Кроме того, в списке претендентов «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и черная комедия «Бедные-несчастные» — по семь номинаций каждый.

Среди основных актерских номинаций - Эмма Стоун, Леонардо Ди Каприо, Киллиан Мерфи и Давайн Джой Рэндольф.

«Золотые глобусы» будут вручены в Лос-Анджелесе 7 января 2024 года.

Список фильмов с наибольшим количеством номинаций:

9 номинаций – «Барби» (Barbie)

8 — «Оппенгеймер» (Oppenheimer)

7 — «Убийцы Цветочной Луны» (Killers of the Flower Moon)

7 — «Бедные-несчастные» ( Poor Things)

5 — «Прошлые жизни» (Past Lives)

4 — «Май, декабрь» (May December)

4 — «Анатомия падения» (Anatomy of a Fall)

4 — «Маэстро» (Maestro)

В области телевидения лидирует сериал «Наследники» (Succession) с девятью номинациями, включая и за лучший драматический сериал.

Среди других телешоу, вошедшие в число номинированных: «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building), «Дипломат» (The Diplomat), «Утреннее шоу» (The Morning Show) и «Корона» (The Crown).

Среди лент не на английском языке больше всего номинаций (пять) получил южнокорейский фильм «Прошлые жизни».

Среди девяти номинаций «Барби»: актриса Марго Робби — за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии, Райан Гослинг — за лучшую актерскую роль второго плана и Грета Гервиг — за лучшую режиссуру.

Постер фильма "Барби". Фото: Mike Kemp / In Pictures via Getty Images

Феминистская сатирическая лента о неувядаемом бренде пластиковых кукол также получила три номинации в категории за лучшую оригинальную песню: Dance The Night Дуа Липы, I'm Just Ken Райана Гослинга и What Was I Made For? Билли Айлиш.

«Оппенгеймер» номинирован в категории за достижения в области кинематографии и кассовых сборов. Это — новая категория, которая будет представлена на церемонии 2024 года. Ее создали для того, чтобы особо отмечать фильмы, завоевавшие широкую популярность у зрителей.

Актеры фильма "Оппенгеймер". Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency via Getty Images

Автор ленты Кристофер Нолан номинирован на звание лучшего режиссера, а Эмили Блант была отмечена за роль второго плана.

Киллиан Мерфи — один из шести номинантов на приз за лучшую мужскую роль сыграл главную роль в биографическом фильме о Дж. Роберте Оппенгеймере, одном из изобретателей американской ядерной бомбы.

Среди других номинантов в этой категории — Брэдли Купер, сыгравший роль композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро», и Колман Доминго за заглавную роль в «Растине» (Rustin), биографической истории активиста за гражданские права Байарда Растина, который помог Мартину Лютеру Кингу организовать «Марш на Вашингтон» в 1963 году.

Еще одним номинантом в той же категории стал Эндрю Скотт за роль в британском романтическом фэнтезийном фильме «Незнакомцы» (All of Us Strangers), который выйдет в широкий прокат в январе будущего года. В нем также снялся и Пол Мескаль.

В телевизионных категориях за лучшую роль второго плана были отмечены Элизабет Дебики, за роль Дианы в сериале «Корона», Ханна Уоддингем за роль в комедийно-драматическом сериале «Тед Лассо» (Ted Lasso) и Мерил Стрип за роль в «Убийствах в одном здании».

Мерил Стрип была номинирована на получение «Золотого глобуса» уже 33 раза — и это рекордный показатель среди всех актрис.

Тейлор Свифт заработала свою уже пятую номинацию, но на этот раз в новой категории: за лучшие кассовые сборы фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour». Все ее предыдущие номинации были за лучшую оригинальную песню.

Помимо «Оппенгеймера», в число фильмов, номинированных за кассовые сборы, входят летние блокбастеры «Стражи Галактики. Часть 3» (Guardians of the Galaxy Vol 3) и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая» (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One).

Еще одна новая категория, добавленная в 2024 году, — это лучшее выступление в стендап-комедии. Среди номинантов — Рикки Джервейс, Тревор Ноа и Эми Шумер.

Среди дистрибьютеров лидирует стриминговая платформа Netflix c 28 номинациями: 13 — за фильмы и 15 — за телесериалы. Больше всего телевизионных номинаций (17) — у HBO l Max

Кого проигнорировали и кого неожиданно отметили

Хотя многие номинации оправдали ожидания, некоторые из наиболее успешных фильмов 2023 года номинированы не были.

Прежде всего бросается в глаза, что биографический фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби (в ролях самого императора и его жены Жозефины) не получил ни одной номинации.

Хоакин Феникс на премьере "Наполеона". Фото: Jose Oliva / Europa Press via Getty Images

Вместо этого Феникс, к большому изумлению широкой публики, был номинирован в категории «лучшая комическая мужская роль» за трехчасовую черную комедию «Все страхи Бо» (Beau is Afraid). Эта лента была весьма неоднозначно встречена критиками, например, британский журнал NME назвал ее «самым безумным фильмом года».

Хотя музыкальная драма «Цвет лиловый» (The Colour Purple) и фигурирует в двух номинациях: за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии и за лучшую женскую роль второго плана, она не попала в номинацию на лучший фильм.

В то же время, «Солтберн» (Saltburn) получил две актерские номинации для своих звезд Барри Кеогана и Розамунд Пайк, хоть ни первый, ни вторая фаворитами не считались.

Опять же, никто не ожидал, что Николас Кейдж будет отмечен за свою роль в «Герое наших снов» (Dream Scenario) и что считавшийся фаворитом фильм «Феррари» (Ferrari) с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях будет полностью проигнорирован.

Драма Netflix о Второй мировой войне «Весь невидимый нам свет» (All the Light We Cannot See) была номинирована в категории за лучший телевизионный сериал, несмотря на то, что критики в большинстве своем ее не одобрили, а британская газета Guardian даже назвала его «полным бардаком».

Поначалу были опасения, что 81-я церемония вручения «Золотого глобуса» не будет транслироваться по телевидению, потому что организаторам очень долго не удавалось найти партнера, который бы согласился на ее показ.

Однако недавно продюсеры сумели прийти к соглашению с американской сетью CBS, которая также транслирует церемонию вручения премии «Грэмми». «Золотой глобус» будет транслироваться и на канале Paramount+.

В последние годы Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), проводящая «Золотой глобус», подвергалась резкой критике: ее обвиняли в коррупции и в том, что среди ее членов не представлены все слои общества.

В результате пришлось провести реформы: число членов, голосующих за присуждение премий, выросло с 90 до 300, что сделало состав гораздо более разнообразным.

Пока не объявлено, кто именно будет вручать «Золотые глобусы» 2024 года, но на церемонии уже давно перестали приглашать ведущих, отпускающих шутки по поводу присутствующих номинантов, несмотря на то, что это доставляло немало удовольствия американской публике.

Церемония вручения «Золотого глобуса» традиционно остается менее формальным событием, нежели многие другие мероприятия по вручению кинонаград.

Она всегда проходит в первую неделю января, когда все приглашенные знаменитости пребывают в хорошем настроении после рождественских и новогодних каникул.

Британские премии Bafta и самая престижная награда Голливуда «Оскар» являются гораздо более формальными событиями.

Но победа на «Золотом глобусе» может сыграть большое значение для судьбы той или иной картины, поскольку получатели имеют возможность выступить с благодарственной речью по телевидению как раз в то время, когда судьи «Оскара» раздумывают над своими собственными номинациями.

Вероятность быть номинированным на «Золотой глобус» гораздо выше, чем на «Оскар».

«Глобус» делит свои фильмы и ведущие актерские категории на драму, мюзикл или комедию, причем в каждой доступно шесть мест вместо пяти, как у Американской киноакадемии.