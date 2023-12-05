Звезда "Хода королевы" позабавила Сеть безуспешными попытками сделать фото с фанатом

Аня Тейлор-Джой позабавила пользователей Сети. На вирусном видео, разлетевшемся в Instagram, актриса безуспешно пытается сфотографироваться с фанатом, передает NUR.KZ.

Исполнительница главной роли в хитовом сериале "Ход королевы" посетила фестиваль Comic Con в немецком Кельне. Актриса прошлась по красной дорожке, охотно общалась и фотографировалась с поклонниками на желтой "красной" дорожке.

В Сети завирусилось видео момента, когда Аня взяла телефон фаната, чтобы сделать с ним селфи. Мобильное устройство поклонника оказалось на базе Android, а актриса, судя по всему, привыкла к другому интерфейсу смартфонов. Поэтому вместо кнопки фотографирования, Тейлор-Джой без конца блокировала телефон, безуспешно пытаясь сделать совместный снимок.

Видео, опубликованное Instagram-аккаунтом журнала Rolling Stone, набрало почти миллион просмотров.

Пользователи Сети оставили сотни разных по настроению комментариев.

"Как пользователю Android... на это было тяжело смотреть", "Она старается быть милой, не ругайте ее", "На месте фаната я бы так стрессовала", "В ее защиту - все телефоны на Android разные", "Жалко поклонника, но она честно постаралась дважды", - пишут под публикацией.

Как сообщает портал 24smi.org, Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года — актриса и фотомодель, получившая международное признание благодаря ролям в триллерах и фильмах ужасов, за которые журналисты окрестили ее "королевой крика".

Но исполнительница доказала, что гармонично смотрится в разных образах, и это обеспечило ей любовь зрителей и режиссеров.

Проект "Ход королевы" получил признание критиков, а зрители не переставали восторгаться умом и талантом Бет - героини Тейлор-Джой. После премьеры сериал побил все рекорды просмотров на сервисе Netflix, а продажи шахмат возросли более чем вдвое.