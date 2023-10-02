"Вот это жаришка!": страстный поцелуй Бузовой с молодым мужчиной обсудили в Сети

Эпатажная телеведущая Ольга Бузова вызвала интригу в соцсети, разметив фото с незнакомцем. На снимках теледива страстно целуется с ним. Многие решили, что это ее бывший возлюбленный Дава, передает NUR.KZ.

"Сегодня вечером вы увидите все... Хоть на день, хоть на час позови", - написала Ольга.

Некоторые нашли схожесть ее страстного партнера с российским исполнителем и блогером Давидом Манукяном, с которым у Бузовой был роман.

А наблюдательные заметили висящую в кадре тушку птицы, что их очень повеселило. Преданные же фанаты отметили, что будут с нетерпением ждать музыкальную новинку.

"Мне одной кажется, что все ее мужики в клипах на Даву похожи", "Я сначала подумала, это Дава", "Оля, ты супер, мы тобой гордимся", "Висящие окорочка - это, конечно, жесть", "Утку жарили?", "Из всего фото только тушка красиво висит", "Надеюсь, парню из клипа выдали молоко за вредность на работе", "Столы, как в морге", "Лучшая", "На съемках ни один копченый гусь не пострадал, надеюсь", "Вот это жаришка, ждем клип", - гласят комментарии.

На фото с Ольгой Бузовой оказался актер Станислав Бондаренко. Один из красивейших мужчин российского кино снялся в новом клипе артистки на песню "Позови".