Актер из фильмов "Стражи Галактики" и "Мстители: Финал" станет хедлайнером фестиваля Comic Con Astana

Шон Ганн. Фото: Организаторы Comic Con Astana

Стало известно, кто будет хедлайнером фестиваля Comic Con Astana, который пройдет 15-17 сентября. Главной звездой мероприятия станет голливудский актер, продюсер и сценарист Шон Ганн, передает NUR.KZ.

Шон Ганн - родной брат главы DC Studios и автора "Стражей Галактики" Джеймса Ганна. Зрителям он знаком по ролям Краглина и Ракеты в целой серии проектов студии Marvel, в числе которых трилогия "Стражи Галактики" и "Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск", а также "Мстители: Война Бесконечности", "Мстители: Финал", "Тор: Любовь и Гром", анимационный сериал "Что, если…?".

Шон Ганн в образе Краглина из "Стражей галактики". Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

Кроме того, Шон Ганн отметился ролью Ласки в блокбастере DC Studios "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Там актер сыграл персонажа методом захвата движения, как и роль Ракеты. Фильм был снят братом Шона, режиссером Джеймсом Ганном, который теперь является соисполнительным директором DC Studios.

Также его фильмография включает такие работы, как "Эксперимент "Офис", "Перл Харбор" режиссера Майкла Бэя, сериалы "Хороший доктор", "Список смертников", "Девочки Гилмор", "Хор" и "Удивительная миссис Мэйзел".

Шон Ганн. Фото: Организаторы Comic Con Astana

На площадке Comic Con Astana гости фестиваля смогут пообщаться с Шоном Ганном и получить его автограф.

Ранее в фестивале принимал участие Пилу Асбек, известный по своей роли в сериале “Игра престолов”. Проводились автограф-сессии и фотосессии, а также встречи со СМИ.

Пилу Асбек. Фото: Организаторы Comic Con Astana

А вот как описал фестиваль казахстанский хип-хоп исполнитель, актер и блогер Zheka Fatbelly:

"Я всю жизнь безумно хотел попасть на Comic Con. И меня очень радует, что фестиваль провели в Казахстане", - отметил он.

Посетил фестиваль в 2019 году и известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

"Я приятно удивился, когда узнал, что в Астане проходит фестиваль Comic Con. Разумеется, я его посетил и был очень впечатлен", - сообщил режиссер.

Автограф-сессия. Фото: Организаторы Comic Con Astana

Отметим, что Comic Con Astana - это международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Во время фестиваля состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам.

Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 тенге.

Косплей. Фото: Организаторы Comic Con Astana

Гостей фестиваля в этом году ждут новинки в программе - интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре от аниме и манги до J-Pop и K-Pop.

Помимо Шона Ганна, фестиваль посетит французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, "Револьвером" Гая Ричи, "Андерграундом" Эмира Кустурицы и так далее.

Герои фестиваля. Фото: Организаторы Comic Con Astana

Также участие примут блогеры и косплееры, в числе которых Taryn, Angie Arrow, Geheichou, Ayuru, Narga, EdisonPts, Илья Коммандер, Domer Grief, ShadowPriestok, Анастасия Queen, Евгений Попадинец (Utopia Show) и другие.

Кроме того, на площадке фестиваля будет создана интерактивная зона для техно-гиков, где будет представлен разнообразный контент от производителей игр.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: улица Сауран, 44.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2034696-akter-iz-filmov-strazhi-galaktiki-i-mstiteli-final-stanet-hedlaynerom-festivalya-comic-con-astana/