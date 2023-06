Пол Маккартни записал "последнюю песню Битлз" с помощью искусственного интеллекта

Группа The Beatles. Архивное фото (1967): Mark and Colleen Hayward / Getty Images

Сэр Пол Маккартни рассказал, что ему удалось с помощью искусственного интеллекта создать "последнюю песню Битлз".

Как объяснил музыкант в интервью радиопрограмме Би-би-си Today, технология использовалась для "извлечения" голоса Джона Леннона (путем его изоляции от остального звукоряда) из старой демозаписи, после чего ему удалось завершить создание песни.

"Мы только что закончили ее, она будет выпущена в этом году", - добавил Маккартни.

Он не сказал, что это за песня, но, скорее всего, речь идет о композиции Леннона 1978 года под названием Now And Then ("Тогда и сейчас").

Она уже была претендентом на "песню воссоединения" четверки в 1995 году, когда оставшиеся в живых "битлы" пересвели песни для сборника Anthology ("Антология"), охватывающего всю их карьеру.

Маккартни получил демозапись от вдовы Леннона Йоко Оно за год до того, как он, Харрисон и Ринго Старр начали работать над "Антологией".

Это была одна из нескольких песен на кассете с надписью "Для Пола" (For Paul), которую Леннон записал незадолго до своей гибели в 1980 году.

Эти песни-наброски были в основном записаны на "бумбокс" (большой кассетник), когда Леннон музицировал на пианино в своей нью-йоркской квартире.

Впоследствии записанные с помощью продюсера Джеффа Линна, две из этих песен - Free As A Bird ("Свободный, как птица") и Real Love ("Настоящая любовь") - были выпущены в 1995 и 1996 годах и стали первым "новым" материалом "Битлз" за 25 лет.

Группа также попыталась записать и Now And Then, песню о любви, которая была довольно типичной для более поздней карьеры Леннона, но из этого тогда ничего не вышло.

Как вспоминает Линн, группа потратила на песню несколько часов, но музыканты быстро поняли, что материала недостаточно.

"В песне был припев, но в ней мало что было в смысле куплетов. Мы записали аккомпанемент, грубый набросок, который так и не закончили".

Позже Пол Маккартни сказал, что Джордж Харрисон тогда назвал качество записи вокала Джона паршивым и из-за этого отказался работать над песней.

"У нее было не очень удачное название, ее нужно было немного переработать, но у нее был красивый куплет, и его пел Джон", - сказал он журналу Q.

"[Но] Джорджу она не понравилась. "Битлз" были демократией, и мы бросили ее".

Говорили также, что с оригинальной записью были технические проблемы – на ней был слышен постоянный шум из-за помех от электроприборов в квартире Леннона.

В 2009 году на пиратском диске была выпущена новая версия этой демозаписи без фонового шума. Поклонники предположили, что эту запись не нашли в 1995 году - и она, возможно, была украдена из квартиры Леннона вместе с другими личными вещами после его гибели.

В последние несколько лет Пол Маккартни не раз говорил о своем желании закончить песню.

"Я все еще думаю об этом, - сказал он в документальном фильме Би-би-си о Джеффе Линне в 2012 году. - Так что я собираюсь протиснуться на место Джеффа и сделать это. Закончить ее когда-нибудь".

Старая кассета

Похоже, сейчас технологический прогресс дал музыканту возможность это сделать.

Поворотным моментом стал документальный фильм Питера Джексона Get Back, в котором специалист по монтажу диалогов Эмиль де ла Рей обучал компьютеры распознавать голоса участников "Битлз" и отделять их от фоновых шумов и инструментов для создания чистого звука.

Тот же самый процесс позволил сэру Полу "спеть дуэтом" с Ленноном в его недавнем турне, а также помог созданию новых миксов с объемным звучанием для альбома Revolver группы "Битлз", который должен был быть перезаписан в прошлом году.

"Он [Джексон] смог извлечь изолированный голос Джона из пленки на старой кассете", - сказал Маккартни в интервью Би-би-си.

"У нас был голос Джона и пианино, и он смог разделить их с помощью искусственного интеллекта. Они говорят компьютеру: "Это голос, это гитара. Убери гитару".

"Поэтому, когда мы решили создать то, что станет "последней песней Битлз", мы взяли демозапись, которая была у Джона, смогли отделить голос и сделать его чистым с помощью ИИ. И теперь мы можем свести запись, как это обычно делается. Это дает некоторую свободу действий".

Однако музыкант признался, что другие применения искусственного интеллекта вызывают у него беспокойство.

Маккартни беседовал с Би-би-си накануне презентации новой книги и фотовыставки в Национальной портретной галерее.

В проекте под названием "В центре бури" представлены снимки, которые Пол Маккартни сделал в период с декабря 1963 по февраль 1964 года, когда "Битлз" стали популярными во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2024656-pol-makkartni-zapisal-poslednyuyu-pesnyu-bitlz-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta/