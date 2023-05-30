Сын Тины Канделаки сыграет в ремейке сериала "Постучись в мою дверь"

Лео Канделаки. Фото: instagram.com/leontinator

22-летний музыкант и сын известной телеведущей Тины Канделаки сыграет в русской версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу проекта.

Начинающий актер пока не раскрывает детали о своем персонаже и о том, какая роль отведена ему в проекте. Однако поклонники сериала предполагают, что Лео утвердили на роль Серкана Болата.

"Что касается моего персонажа, я бы не сказал, что играю исключительно позитивного или исключительно негативного персонажа. Я хочу вложить в персонажа искренность и поделиться со зрителем своей реальной эмоцией. Пусть имена и ситуации другие, все равно многое так или иначе из нашей жизни. И это круто!" - поделился он в интервью изданию.

В статье также говорится, что музыкант рассказал, что российская версия будет немного отличаться от оригинала хотя бы из-за разных менталитетов. По его мнению, пока неизвестно, как зритель воспримет ремейк кинокартины.

"Как на российскую версию отреагирует зритель, прогнозировать невозможно. Лично я искренне верю в то, что усилия команды оправдаются, ведь над проектом работают настоящие профессионалы", - сообщил он.

Авторы статьи пишут, что для молодого человека это первый опыт съемок в кино. Отметим, что Лео (настоящее имя Леонтий - прим.ред.) родился в 2001 году в браке журналистки Тины Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Их брак распался в 2010 году.

"Постучись в мою дверь" - романтический турецкий телесериал, первая серия которого вышла на экраны в 2020 году. Главные роли исполнили Керем Бюрсин в роли Серкана Болата и Ханде Эрчел в роли Эды Йылдыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2022600-syn-tiny-kandelaki-sygraet-v-remeyke-seriala-postuchis-v-moyu-dver/