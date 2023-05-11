"Это просто любовь": M’Dee впечатлил фанатов романтическим синглом и креативным клипом

M’Dee и Гулсезим Хасен. Фото: instagram.com/mdeemusic

Казахстанский певец Мади Токтаров, известный как M’Dee, представил премьеру сингла и креативного клипа, снятого на него. Фанаты высоко оценили музыкальную новинку любимого исполнителя, передает NUR.KZ.

Не так давно M’Dee представил фит с грузинской исполнительницей Natia Rigvava, а сегодня порадовал своих фанатов еще одной творческой новинкой.

Романтический трек молодого исполнителя называется Asyl janym, что в переводе означает "моя драгоценная душа". Это первый сольный релиз артиста в этом году, а также его первая сольная композиция на казахском языке.

Накануне артист сообщил своим фанатам в соцсети о скором выходе клипа. Меломаны заявили, что будут ждать премьеры с нетерпением.

Автором музыки выступил сам M’Dee, а над тестом работала его девушка - фэшн-блогер Гулсезим Хасен, внесли свою лепту в написание текста резидентка музыкального лейбла "Закрытый клуб" Rusha и режиссер, артист Бауыржан Калкабаев, известный как Enendroen.

Яркий и креативный клип на песню Asyl janym, где главными героями стали M’Dee и Гулсезим Хасен, был снят в Алматинской области близ аула Кызыласкер.

Над музыкальным видео работала команда Айсултана Сеитова. Идея нового видео Мади принадлежит режиссеру Жандосу Кахару, который ранее также снимал для Jah Khalib, Ali и Jony.

"Вышло очень красиво и по-особенному", "К сожалению, я не знаю казахского, но эта песня и клип - это просто любовь", "Какой милый дизайн клипа", "Такой классный клип и сама пара", - отреагировали фанаты, которые уже успели посмотреть и оценить клип в YouTube.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2020127-eto-prosto-lyubov-mdee-vpechatlil-fanatov-romanticheskim-singlom-i-kreativnym-klipom/