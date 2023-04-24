Казахстанская группа NY-ZA выступила на российском шоу "Битва каверов" (видео)

Группа NY-ZA на шоу "Битва каверов". Кадр из видео: youtube.соm/CTC

Казахстанская группа NY-ZA выступила на российском музыкальном шоу "Битва каверов" на СТС. Молодой коллектив исполнил песню "Черный кот" в стиле Billie Jean Майкла Джексона, передает NUR.KZ.

Группа NY-ZA выступила в пятом сезоне нового музыкального шоу. На суд жюри, в составе которого были певица Клава Кока, исполнитель и продюсер Сергей Жуков и актер Владимир Сычов, казахстанские ребята представили песню Тамары Миансаровой "Черный кот", исполнив ее в стиле Billie Jean Майкла Джексона.

Музыкальный коллектив своим зажигательным выступлением вызвал симпатию зрителей и сорвал аплодисменты зала.

"Мы пришли на "Битву каверов", чтобы победить", - заявили ребята.

Об участии в шоу они сообщили в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что группа NY-ZA дебютировала в 2018 году с песней "Сүйем сені". Однако ребята начали работать намного раньше как live-band, они являются участниками крупных международных конкурсов, а также финалистами международного конкурса "Новая Волна-2018". Основателем, руководителем и солистом группы является Мадияр Жунусов.

Что касается шоу "Битва каверов", это новый музыкальный проект, премьера которого состоялась 24 марта. В каждом выпуске на сцене демонстрируют свои таланты исполнители из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Кубы.

По правилам шоу старый хит должен быть не просто перепет, участники должны удивить чем-то новым. Победителей определят судьи и зрители в студии. Главный приз - 5 миллионов рублей.

Выступление группы NY-ZA можно увидеть с 02:40 минуты

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2017935-kazahstanskaya-gruppa-ny-za-vystupila-na-rossiyskom-shou-bitva-kaverov-video/