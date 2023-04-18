"Невозможно представить, что такое любовь": автор хита "Қой, күрсінбе" представила новый трек

Мархаба Саби. Видео: instagram.com/marhaba_sabi_

Автор и исполнительница хита "Қой, күрсінбе" Мархаба Саби представила на суд фанатов в Instagram музыкальную новинку. Романтический трек о любви затронул души ее фанатов, передает NUR.KZ.

Новая романтическая песня Мархабы Саби называется Elestete de almaisyn. Слова и музыку к ней написала сама исполнительница.

"Невозможно даже представить, что такое любовь, не прожив вместе 10-20 лет, не пережив разные моменты", - отметила Мархаба, опубликовав отрывок из песни в своем Instagram.

Меломаны оценили новинку и отметили, что у Мархабы особенный и неповторимый стиль, как в музыке, так и в одежде.

"Непохожая на других, стильная, самая любимая моя певица", "Мархаба прекрасна своей неповторимостью", "О боже, какая красивая песня!", "Добавила в свой плейлист", "Какой вайб", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2017208-nevozmozhno-predstavit-chto-takoe-lyubov-avtor-hita-qoy-kursinbe-predstavila-novyy-trek/