Улетевший в США Димаш Кудайберген покорил сердца американских коллег (фото)

Димаш Кудайберген с американскими артистами. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, улетевший в США, поделился в своем Instagram-аккаунте новым фото. Артист завел творческих друзей в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

"Фото с талантливыми певцами. Спасибо за приглашение, Стиви, приятно познакомиться", - написал Димаш, опубликовав теплое фото с новыми друзьями на своей страничке и отметив аккаунт Стиви Макки.

Стиви Макки - известный американский исполнитель и педагог по вокалу, который работал со многими мировыми звездами - Дженнифер Лопес, Селеной Гомес, Ферги Дюамель и другими артистами.

В сторис своего Instagram Стиви Макки выложил фото с Димашем.

"Крутой чувак и невероятный голос", - написал он.

Димаш Кудайберген и Стиви Макки. Скрин Stories: instagram.com/steviemackey

Впечатлениями от встречи с Димашем поделился также Эйвери Уилсон - американский певец, автор песен, танцор. Он оставил свой комментарий под публикацией Димаша.

"Это было весело. Одно удовольствие", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009890-uletevshiy-v-ssha-dimash-kudaybergen-pokoril-serdtsa-amerikanskih-kolleg-foto/