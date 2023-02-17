Улетевший в США Димаш Кудайберген покорил сердца американских коллег (фото)
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Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, улетевший в США, поделился в своем Instagram-аккаунте новым фото. Артист завел творческих друзей в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.
"Фото с талантливыми певцами. Спасибо за приглашение, Стиви, приятно познакомиться", - написал Димаш, опубликовав теплое фото с новыми друзьями на своей страничке и отметив аккаунт Стиви Макки.
Стиви Макки - известный американский исполнитель и педагог по вокалу, который работал со многими мировыми звездами - Дженнифер Лопес, Селеной Гомес, Ферги Дюамель и другими артистами.
В сторис своего Instagram Стиви Макки выложил фото с Димашем.
"Крутой чувак и невероятный голос", - написал он.
Впечатлениями от встречи с Димашем поделился также Эйвери Уилсон - американский певец, автор песен, танцор. Он оставил свой комментарий под публикацией Димаша.
"Это было весело. Одно удовольствие", - отметил он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009890-uletevshiy-v-ssha-dimash-kudaybergen-pokoril-serdtsa-amerikanskih-kolleg-foto/