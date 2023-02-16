"Без опыта не взяли на работу": Индира Едильбаева рассказала, почему не стала переводчицей

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева рассказала в Instagram, почему не работает по профессии. Она призналась, что очень рада заниматься творчеством, передает NUR.KZ.

Молодая певица провела вечер откровений со своими подписчиками и ответила на их вопросы. Девушку спросили, почему она не работает по своей профессии, ведь она является переводчиком по специальности.

"Без опыта не взяли на работу. К слову, я очень рада, что стала певицей. Занимаюсь своим хобби, еще и деньги зарабатываю, разве это не кайф?" - отметила она в сторис.

Она также пообещала, что представит весной новый трек.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

Индиру спросили, как она понимает, что человек хороший.

"Я считаю, что нет такого понятия - хороший или плохой. Мы все разные, зависит от мировоззрения и восприятия той или иной ситуации, у каждого события есть объяснение.

Сегодня мы реагируем импульсивно, а завтра это может нас никак не тронуть, все приходит со временем и опытом. Мы не можем судить никого", - пояснила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009696-bez-opyta-ne-vzyali-na-rabotu-indira-edilbaeva-rasskazala-pochemu-ne-stala-perevodchitsey/