Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton

Фарелл Уильямс. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Французский модный дом Louis Vuitton нанял обладателя музыкальной премии "Грэмми", продюсера и рэпера Фаррелла Уильямса в качестве креативного директора мужской линии одежды и аксессуаров, передает BBC.

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В компании заявили, что талант Фарелла Уильямса и его творческая фантазия простираются далеко за пределы музыкальной сферы, но также захватывают сферы искусства и моды. Уильямс также является сооснователем бренда модной одежды Billionaire Boys Club. Должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton ранее принадлежала известному дизайнеру Вирджилу Абло, который умер в 2021 году.

Первая коллекция Уильямса для этого бренда будет представлена ​​на неделе мужской моды в Париже в июне.

"Я рад приветствовать Фаррелла, который уже сотрудничал с Louis Vuitton в 2004 и 2008 годах", — заявил председатель и исполнительный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари.

Уильямс является обладателем 13 премий "Грэмми". Он также был судьей популярного телевизионного конкурса талантов "Голос".

В 2003 году Уильямс вместе с японским дизайнером Ниго основал бренд одежды Billionaire Boys Club. Он также сотрудничал со спортивным гигантом Adidas и люксовыми брендами Moncler и Chanel, работал с дизайнером Louis Vuitton Марком Джейкобсом над созданием коллекции очков для бренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009499-reper-farrell-uilyams-stal-kreativnym-direktorom-muzhskoy-linii-louis-vuitton/