Титул "Миссис Вселенная" завоевала 34-летняя россиянка

Елена Максимова. Фото: instagram.com/maxelen

34-летняя россиянка из Удмуртии выиграла конкурс красоты "Миссис Вселенная", обойдя конкуренток из 120 стран. Конкурс красоты проходил в столице Болгарии – Софии, передает РБК.

Титул "Миссис Вселенная — 2022" завоевала жительница Удмуртской Республики, 34-летняя Елена Максимова. Мероприятие проходило в Софии с 30 января по 5 февраля.

"Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", – поделилась Максимова.

Елена Максимова родилась в Удмуртской Республике. Сейчас проживает в Ижевске, где руководит сетью языковых центров. В 2021 году завоевала титул "Второй вице-миссис Россия – Вселенная".

В финал "Миссис Вселенная – 2022" прошли 120 конкурсанток, в том числе из Беларуси, Украины, Индии, Китая, Японии. Данный международный конкурс проводится с 2007 года.

Следом за Максимовой второе место заняла участница из Вьетнама, третье – из Венесуэлы, четвертой стала конкурсантка из Индии, а пятой – из Южной Кореи.

Согласно критериям конкурса "Миссис Вселенная", участницы должны быть замужем на момент подачи заявки, не моложе 18 лет, а также являться жительницами страны, за которую участвуют в конкурсе, говорится на официальном сайте конкурса.

Согласно информации на сайте Системы обмена туристской информацией России, Удмуртская Республика – субъект Российской Федерации (одна из республик в составе федеративного государства). Входит в состав Приволжского федерального округа и Уральского экономического района. Столица региона – город Ижевск. Расстояние между Ижевском и Москвой – 1129 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008112-titul-missis-vselennaya-zavoevala-34-letnyaya-rossiyanka/