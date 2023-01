Племянник Майкла Джексона сыграет знаменитого дядю в фильме "Майкл"

Ла Тойя (сестра Майкла Джексона) и Джафар Джексон. Фото: Gabriel Olsen / Getty Images

Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет своего дядю в биографической картине о короле поп-музыки "Майкл". В фильме покажут знаковые события в жизни певца, а также, возможно, скандал с обвинениями в насилии над детьми, передает Variety.

Продюсером "Майкла" выступит Грэм Кинг, работавший над "Богемской рапсодией" - фильме о британской группе Queen. Режиссер картины - Антуан Фукуа, снявший "Левшу" с Джейком Джилленхолом, "Меня зовут Мохаммед Али", "Тренировочный день", "Быстрее пули" и еще ряд картин.

Фукуа выложил в Instagram снимок, на котором 26-летний Джафар Джексон в образе своего дяди принял знаменитую танцевальную позу.

Джафар Джексон - сын Джермейна Джексона, брата Майкла и одного из участников группы Jackson 5.

"Он (Джафар - прим. ред.) - единственный человек, который сможет сыграть эту роль. Я очень рад, что он согласился изобразить своего дядю, и не могу дождаться, когда мир увидит его на большом экране в образе Майкла Джексона", – говорит продюсер Грэм Кинг.

Jackson 5, слева направо: Джеки, Джермейн, Майкл, Тито и Марлон. Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Фильм "Майкл" расскажет о непростой жизни короля поп-музыки. В картине покажут знаковые выступления, благодаря которым его стали называть величайшим артистом всех времен.

Кроме того, возможно, в байопике покажут скандал с обвинениями в адрес Джексона о сексуальном насилии над детьми. Напомним, что обвинения были выдвинуты против него при жизни и после его смерти. Сам же артист их отрицал. В 2003 году его судили и признали невиновным.

Для Джафара Джексона "Майкл" - первая главная роль. Съемки проекта стартуют уже в этом году. Сценарий напишет автор "Гладиатора", "Скайфолла" и "Спектра" Джон Логан.

На сайте IMDb говорится, что Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года в штате Индиана в семье Джо Джексона и его супруги Кэтрин. В 1960-х годах сформировалась группа Jackson 5, куда вошли пять сыновей Джо и Кэтрин - Джеки, Джермейн, Майкл, Тито и Марлон. Центром и главным вокалистом стал Майкл.

Группа стала успешной и выпустила хиты вроде "I Want You Back," "ABC," "Never Can Say Goodbye," "Got to Be There" и другие песни.

В 1980-х годах популярность Майкла превысила популярность его братьев. Примерно в это же время активно развивалась его сольная карьера.

Король поп-музыки умер в июне 2009 года в возрасте 50 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007389-plemyannik-maykla-dzheksona-sygraet-znamenitogo-dyadyu-v-filme-maykl/