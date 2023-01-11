"Аватар", "Дом Дракона", "Пиноккио": названы победители "Золотого глобуса"

Стивен Спилберг после "Золотого глобуса". Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

В США сегодня завершилась 80-я церемония вручения наград "Золотой глобус". Награды за свои роли получили Зендея, Остин Батлер, Мишель Йео и другие. Лучшим фильмом стала картина Спилберга. Наряду с ней конкурентом в одной номинации был новый "Аватар", передает The Guardian.

Картина Стивена Спилберга "Фабельманы" обошла "Аватара: Путь воды" и получила награду в номинации "Лучший фильм". Аргентинский фильм "Аргентина, 1985" стал лучшим иностранным фильмом, обойдя конкурентов из Германии, Южной Кореи, Бельгии и Индии.

Лучший актер в драматическом фильме - Остин Батлер, исполнивший роль Элвиса Пресли в биографическом фильме "Элвис", лучшей драматической актрисой стала Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар".

Остальные победители в своих категориях:

Лучший фильм (мюзикл или комедия) – "Банши Инишерина";

Лучший режиссер – Стивен Спилберг, "Фабельманы";

Лучший сценарий – "Банши Инишерина" Мартина Макдоны;

Лучший актер (мюзикл или комедия) – Колин Фаррелл, "Банши Инишерина";

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Мишель Йео, "Все везде и сразу";

Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший актер второго плана – Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";

Лучшая актриса второго плана – Анджела Бассетт, "Черная Пантера: Ваканда навеки";

Лучший оригинальный саундтрек – "Вавилон" Джастин Гурвиц;

Лучшая песня – "Naatu Naatu", "RRR: Рядом ревет революция" (Индия).

Лауреаты в области телевидения

Лучшим драматическим телесериалом в этом году признан "Дом Дракона". Зендея получила награду как лучшая актриса в драматическом сериале за роль в "Эйфории".

Другие победители в своих номинациях:

Лучший телевизионный сериал (мюзикл/комедия) – "Начальная школа "Эбботт";

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – "Белый лотос";

Лучший актер в драматическом сериале – Кевин Костнер, "Йеллоустоун";

Лучший актер в мюзикле или комедии – Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Кинта Брансон, "Начальная школа "Эбботт";

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале – Эван Питерс, "Монстр: История Джеффри Дамера";

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале – Аманда Сайфред, "Выбывшая";

Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале – Пол Уолтер Хаузер, "Черная птица";

Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале – Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале – Джулия Гарнер, "Озарк";

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале – Тайлер Джеймс Уильямс, "Начальная школа "Эбботт".

Напомним, что в прошлом году церемонию "Золотой глобус" в прошлом году отменили - премия оказалась в центре скандала.

Дело в том, что проведением премии и выбором победителей в категориях занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), куда входили десятки журналистов. Их обвинили в непрозрачности, расизме и коррупции.

В этот раз за номинантов проголосовали 96 членов Ассоциации и, впервые, 103 международных участника. Новые участники были набраны из международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики.

Вдобавок отмечается, что теперь разнообразная группа голосующих представляет 62 страны мира. В сочетании с нынешним составом общее число голосующих за премию "Золотой глобус" теперь составляет 52% женщин, 51,8% расового и этнического разнообразия, в том числе 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% выходцев с Ближнего Востока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2004912-avatar-dom-drakona-pinokkio-nazvany-pobediteli-zolotogo-globusa/