"Это очень неожиданный фит": Клава Кока спела дуэтом с Ларисой Долиной

Лариса Долина и Клава Кока. Кадр видео: "В лунном сиянии"

Российские певицы Лариса Долина и Клава Кока спели дуэтом романс "В лунном сиянии". Кока отметила, что тем самым исполнила мечту своей бабушки, передает NUR.KZ.

"Мечты сбываются! Наш дуэт с легендарной Ларисой Долиной «В лунном сиянии» уже в плейлисте «VK под шубой». Что особенно важно для меня, это самая любимая песня моей бабушки, она напевала мне ее с детства и говорила, что ее мечта - чтобы я когда-нибудь спела ее для нее. Время пришло! Бабуля, я тебя очень люблю, эта песня для тебя .

P.S.: Я показала бабушке эту песню пару недель назад, она рыдала минут 40 и не могла остановиться! Это то, ради чего я готова сворачивать горы! Слушайте с родными и с наступающим!" - написала Клава в своем Instagram.

"С релизом! Это очень неожиданный фит, очень красиво звучит", "Клавик, ты просто солнышко, как повезло твоей семье с таким чудом, перепеть любимую песню бабули - очень неожиданный и приятный подарок, так еще и с Ларисой Долиной, это нечто, уверена, что бабуле очень понравилось, лучшая", "Такой нежный голос", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2003764-eto-ochen-neozhidannyy-fit-klava-koka-spela-duetom-s-larisoy-dolinoy-video/