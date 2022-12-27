Российский комик рассказал, как пытался помочь экибастузцам и попал в курьезную ситуацию (видео)

Виктор Копаница. Кадр видео: с YouTube-канала Виктора Копаницы

Российский комик Виктор Копаница, переехавший в Казахстан, рассказал, как пытался помочь замерзающим экибастузцам через почту, но не смог это сделать из-за сотрудницы почтового отделения, передает NUR.KZ.

Видео Копаницы появилось на его YouTube-канале.

В нем юморист рассказал о разнице в технологиях между Россией и Казахстаном.

"В той России, из которой я уезжал, не платят QR-кодом. И я здесь от банковского приложения вообще кайфую. Потому что коды эти сканируй хоть так, хоть так. У меня в очереди стоял чувак, он потянулся этот QR-код отсканировать, у него телефон упал, но пока падал, оплатилось у него. Мне до сих пор кажется, что приложение не сканирует QR-код, оно чувствует: "Ааа, где-то денежка", − рассказал он.

Комик также поведал, как узнал о катастрофе в Экибастузе, из-за которой люди остались без тепла.

"Я пошел, купил шесть обогревателей и поехал на почту, вываливаю эти шесть обогревателей, такой: "Это в Экибастуз", стою довольный. Она смотрит на меня и такая: "Это международный или по Казахстану?". Я думаю: "Воу, ты настолько не в курсе, что это по Казахстану. Я, русский, знаю, что это по Казахстану". Я изучил географию Казахстана по гуманитарным катастрофам. Давайте будем надеяться, что я больше не узнаю ни про какой город таким способом". Я нашел тогда через знакомых какую-то волонтершу, которая там на месте работает, написал ей", - пояснил Виктор.

В итоге три обогревателя отправились к нуждающимся в них бабушкам, а остальные три из-за позднего прибытия в город положили на склад за ненадобностью.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2003243-rossiyskiy-komik-rasskazal-kak-pytalsya-pomoch-ekibastuztsam-i-popal-v-kureznuyu-situatsiyu-video/