Светлана Лобода представила премьеру своего клипа, в котором выступила режиссером

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода представила новый клип на песню "Города". Певица отметила, что эта песня о безграничной любви, для которой расстояние - всего лишь условность, передает NUR.KZ.

Светлана Лобода сообщила своим поклонникам в Instagram о премьере клипа на песню "Города". Музыкальная видеоновинка уже вышла на YouTube-канале певицы.

"Даже на самом темном небе встает солнце и даже в самом одиноком сердце есть место для любви. А расстояния в любви - условность. Моя новая песня "Города" о каждом из нас. И в нашем небе скоро обязательно будут петь птицы", - написала она.

С премьерой певицу поздравили ее фанаты, которые отметили, что это очень трогательная песня. Отметим, что исполнительница впервые выступила в своем клипе в качестве режиссера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1999935-svetlana-loboda-predstavila-premeru-svoego-klipa-v-kotorom-vystupila-rezhisserom/