"Мне было всего 19": Ерлан Кокеев поделился архивной записью песни
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Казахстанский певец Ерлан Кокеев поделился архивной записью песни, сделанной больше тридцати лет назад. Артист исполнил ее, когда ему было всего 19 лет, передает NUR.KZ.
Ерлан Кокеев поделился дорогими сердцу воспоминаниями в Instagram.
"Я тогда был в составе группы "Дос-Мукасан". Это 1990 год, одна из первых моих записей "Сулулык" - так называется песня, автором является композитор Мурат Кусаинов, слова - Шомишбая Сариева. Мне на тот момент было всего 19 лет.
Мы старались делать музыку качественную, у нас на тот момент была Yamaha-DX7 и мы использовали именно тот звук, который был популярен", - отметил артист.
"Вашему творчеству нет границ", "Это было то время, наше, где мы, молодые пацаны, играли в кафе, ресторанах, было золотое время", "Маэстро, песня получилась очень-очень красивая! Вы безумно красиво, безупречно спели ее", - написали свои отзывы поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1999558-mne-bylo-vsego-19-erlan-kokeev-podelilsya-arhivnoy-zapisyu-pesni/