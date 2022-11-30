"Мне было всего 19": Ерлан Кокеев поделился архивной записью песни

Ерлан Кокеев. Фото: instagram.com/erlankokeev

Казахстанский певец Ерлан Кокеев поделился архивной записью песни, сделанной больше тридцати лет назад. Артист исполнил ее, когда ему было всего 19 лет, передает NUR.KZ.

Ерлан Кокеев поделился дорогими сердцу воспоминаниями в Instagram.

"Я тогда был в составе группы "Дос-Мукасан". Это 1990 год, одна из первых моих записей "Сулулык" - так называется песня, автором является композитор Мурат Кусаинов, слова - Шомишбая Сариева. Мне на тот момент было всего 19 лет.

Мы старались делать музыку качественную, у нас на тот момент была Yamaha-DX7 и мы использовали именно тот звук, который был популярен", - отметил артист.

"Вашему творчеству нет границ", "Это было то время, наше, где мы, молодые пацаны, играли в кафе, ресторанах, было золотое время", "Маэстро, песня получилась очень-очень красивая! Вы безумно красиво, безупречно спели ее", - написали свои отзывы поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1999558-mne-bylo-vsego-19-erlan-kokeev-podelilsya-arhivnoy-zapisyu-pesni/