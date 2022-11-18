"Восточный тандем": Жасмин и Эмин Агаларов записали романтический трек
Опубликовано:
Певица Жасмин представила совместный трек с Эмином Агаларовым. Романтическая песня пришлась по душе меломанам, они поздравили артистов с премьерой, передает NUR.KZ.
О выходе песни Жасмин сообщила своим фанатам в Instagram.
"Друзья, представляем вам нашу первую совместную работу - песню и музыкальное видео под названием "Отражения". Это красивый трек о большой любви, которая, к сожалению, все же не сбылась, но оставила глубокий след в сердцах героев", - написала Жасмин.
Автором музыки является Андрей Слончинский, а автором слов - Маргарита Дорошевич. Режиссером видео стал Аслан Ахмадов.
"Просто в самое сердце, браво", "Вот именно с Жасмин у вас получился крутой дуэт. Второй лучший дуэт после дуэта с Ириной Дубцовой", "Класс! Отличный дуэт получился, песня и клип потрясающие", "Обожаю обоих. Восточный тандем", "Песня до мурашек", - отреагировали фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1997772-vostochnyy-tandem-zhasmin-i-emin-agalarov-zapisali-romanticheskiy-trek/