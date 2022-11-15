"Достойное продолжение": дочь Юлии Началовой покорила публику голосом и внешностью (видео)

Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina

15-летняя Вера Алдонина, дочь известной покойной певицы Юлии Началовой, покорила публику своим голосом и внешностью. Фанаты заявили, что она достойное продолжение своей матери, передает NUR.KZ.

Видео своего выступления на Ювелирной Неделе моды Вера опубликовала в Instagram. На вечере девушка спела песню на английском языке.

Пользователи соцсети отметили силу и красоту голоса юной певицы.

"Роскошная! Голос шикарнейший! Пусть тебе все двери будут открыты всегда! Ты этого достойна!", "Сильный голос! Очень талантливая красавица растет у семьи Началовых!", "Вы достойное продолжение прекрасной Юлии! Пусть у вас, конечно, будет свой путь, совсем иной, пусть он будет счастливым, длинным и красивым!", "Закрыв глаза, я погрузилась в шикарное пение твоей мамы, ну уж больно похожи ваши голоса", - написали они.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1997216-dostoynoe-prodolzhenie-doch-yulii-nachalovoy-pokorila-publiku-golosom-i-vneshnostyu-video/