"Покорил все сердца": Беркут и Аиша вывели на сцену сына

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанские актристы Беркут и Аиша в минувшую субботу дали большой концерт в Алматы. Звездные супруги вывели на сцену сына Зейна, который покорил своим голосом зал, передает NUR.KZ.

Кадрами с концерта, прошедшего во Дворце Республики, Аиша поделилась в своем Instagram. Она поблагодарила всех, кто пришел насладиться их творчеством.

"Надеюсь, вам все понравилось! Надеюсь, что после концерта у вас остались самые лучшие впечатления! Будем стараться делать больше таких концертов!

Большое спасибо моему мужу за его решительность и уверенность, рядом с ним ничего не страшно! Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке к концерту!" - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики пожелали звездной паре творческих успехов и отметили талант их сына.

"Зейн красавчик", "Талантливый сын у талантливых родителей! Концерт огонь!", "Очень было душевно! А Зейн так вообще покорил все сердца!", "Замечательная семья", "Красавчик, какой он приятный. Голос вообще супер", "Копия папы", "Неожиданно, что сыночек запел. Слезы навернулись", "Яблоко от яблони недалеко падает", - прокомментировали поклонники и коллеги артистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1997175-pokoril-vse-serdtsa-berkut-i-aisha-vyveli-na-stsenu-syna/