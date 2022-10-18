Девушка из Чили перепела Димаша Кудайбергена в конкурсе перевоплощений (видео)

Димаш Кудайберген во время исполнения Ave Maria. Кадр видео: YouTube/Dimash Qudaibergen

Жительница Чили Эмми Лобос сымитировала Димаша Кудайбергена в конкурсе перевоплощений, исполнив Ave Maria. Казахстанский артист выразил ей свою благодарность, передает NUR.KZ.

"Вокалистка из Южной Америки Чили Эмми Лобос, выступая на канале Chilevision, выбрала мой образ для подражания. Спасибо за вашу работу", - написал Димаш в своем Instagram.

Конкурсантка Эмми Лобос выбрала для исполнения песню Ave Maria, которую Димаш Кудайберген исполнял на "Новой Волне-2021".

Между тем, поклонники казахстанского артиста заявили, что исполнение девушки не идет ни в какое сравнение с пением Кудайбергена.

"Что она делает, пожалуйста, леди, никогда не говори, что ты Димаш, потому что Димаш никогда не будет так звучать", "Да, как говорится, почувствуйте разницу", "Димаш, очень приятно, что люди пытаются научиться и повторить невозможное. У многих получается, но лучшего голоса в мире я не слышала ни у кого. За попытку и приближение, за смелость, огромное спасибо и молодцы", - прокомментировали фанаты Димаша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993142-devushka-iz-chili-perepela-dimasha-kudaybergena-v-konkurse-perevoploscheniy-video/