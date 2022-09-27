Девушка из Казахстана снялась в индийском кино

Постер фильма: с сайта diapazon.kz

34-летняя уроженка Актобе Ксения Панферова сыграла главную женскую роль в приключенческом индийском фильме "Джинджи". Девушка поделилась своими впечатлениями от съемок, передает "Диапазон".

Ксения выросла в Актобе, училась в школе №16. После школы она уехала в Москву, где 7 лет получала образование художника-дизайнера. В 2009 году она впервые поучаствовала в международной выставке как художник-модельер.

"Руководитель творческого союза художников приметила меня, взяла под свое крыло, и по сей день мы работаем вместе. В кино я попала вообще случайно.

В 2012 году мы с мамой путешествовали по Индии, мама познакомилась с хозяином магазина косметики, оказалось, он занимается и производством, экспортом косметики. Так началась дружба и совместный бизнес. Много лет мы общались, ездили друг к другу в гости. А на свадьбе моей родной сестры наш индийский друг увидел, как я вела мероприятие и сказал: "Ксения, тебе надо в кино, и однажды я тебя позову", - рассказала уроженка Казахстана.

Ксения Панферова. Фото: из личного архива/diapazon.kz

Через 4 года девушку действительно пригласили сниматься в кино в Индию. По словам Ксении, съемочная группа просыпалась в полпятого утра и ехала в джунгли, храмы, на озера.

"Мы лазили по пояс в болотах, потом еще и болели повально всей группой. В лесу бывало ждали, пока пройдут слоны, чтобы не столкнуться с ними, а потом по тропкам поднимались к водопадам", - вспоминает уроженка Актобе.

Обычно работали до 10 вечера.

Кадр из фильма: diapazon.kz

Фильм "Джинджи" покажут на экранах этой осенью. Он будет идти на тамильском и малаяламском языках. В случае популярности картины ее озвучат на английском.

Ксения Панферова сыграла роль француженки, которая приехала на родину своего предка-колонизатора, где в его особняке она проваливается в подвал и обнаруживает коллекцию старинных вещей своего прадеда.

"По сюжету мой персонаж натыкается на мистические артефакты. Она разыскивает археолога, который рассказывает, что находка связана с сокровищами, и они отправляются в долгое путешествие", - говорит девушка.

Автор: Адина Жасаганбергенова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989830-devushka-iz-kazahstana-sygrala-v-indiyskom-kino/