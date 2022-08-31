"На эти деньги купила себе iPad": Байзакова рассказала, сколько зарабатывала в 14 лет

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова рассказала, как начала зарабатывать первые деньги в 14 лет, что для этого делала и на что потратила первый гонорар, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан поделилась историей о первой работе.

"В 2010 году снималась в сериале "Жаным". Благодаря маме я смогла попасть на кастинг, успешно его прошла и заработала свои первые деньги. На фото мне 14 лет, за месяц съемок мне заплатили 30 тысяч тенге. На эти деньги я купила себе iPad и была безумно рада, что заработала сама. В 2010 году это было примерно 200 долларов", - поведала актриса.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

"Было много проектов, в которых я принимала участие: съемки сериалов, клипов, реклам, фильмов. 2013 год. Тут мне 18 лет, снималась в клипе. Мой гонорар 15 тысяч тенге = 100 долларов", - добавила Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985468-na-eti-dengi-kupila-sebe-ipad-bayzakova-rasskazala-skolko-zarabatyvala-v-14-let/