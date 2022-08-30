"Что этот человек не умеет?": Димаш Кудайберген восхитил фанатов своей игрой на барабанах

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген показал подписчикам видео, на котором он играет на барабанах. Фанаты в очередной раз отметили талант казахстанца и оставили восхищенные комментарии.

Видеозапись Димаш разместил на своей странице в Instagram. На записи артист играет на барабанной установке.

"Репетируем", – подписал новое видео Кудайберген.

В комментариях под постом поклонники казахстанского исполнителя восхитились его игрой и отметили хорошую технику.

"Потрясающе, как и все, что ты делаешь", "Так круто! Ты удивительный!! С любовью из США", "Аргентина ждет твоих концертов", "Он еще и отличный барабанщик?", "Что этот человек не умеет?", "Ты определенно стал лучше как барабанщик за эти годы", "Легенда", "У тебя есть чувство ритма, продолжай в том же духе", – написали подписчики музыканта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985373-chto-etot-chelovek-ne-umeet-dimash-kudaybergen-voshitil-fanatov-svoey-igroy-na-barabanah/