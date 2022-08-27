Отец Кайрата Нуртаса намерен исполнить песню Шатунова на казахском языке (видео)

Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото : instagram.com/gulziraaidarbekova

Мать казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса и его продюсер поделилась в соцсети новым видео. Она рассказала, что ее супруг Нуртас Айдарбеков намерен исполнить песню Юры Шатунова на казахском языке, передает NUR.KZ.

Продюсер отметила, что песня "Грезы" очень понравилась ее супругу. Она показала, как Нуртас Айдарбеков поет ее на казахском.

"Нуреке давно уже напевал эту песню Юры Шатунова, теперь уж точно не оставит, пока не запишет ее на казахском. Как вам его подготовка?" - написала Гульзира Айдарбекова в Instagram.

Подписчики оставили свои комментарии. Они заметили, что вышло очень хорошо.

"Песни Юры Шатунова не могут не затронуть душу. Она стал любимцем народа", "Голос нашего дяди очень красивый", "Какую бы песню не исполнял Нуреке, всегда получается замечательно", "Мне тоже нравится песня "Грезы", - отметил пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985214-otets-kayrata-nurtasa-gotovitsya-zapisat-pesnyu-shatunova-na-kazahskom-yazyke-video/