Бритни Спирс не может выпустить мемуары из-за дефицита бумаги

Бритни Спирс. Фото: Steve Granitz/WireImage

Известная американская певица Бритни Спирс намеривалась выпустить свои мемуары, однако пока она не может сделать этого из-за дефицита бумаги.

40-летняя поп-дива уже закончила написание мемуаров, однако выход книги пришлось отложить, пишет TMZ.

Мемуары Спирс должны были опубликовать в январе 2023 года. Певица сотрудничает с издательством Simon & Schuster. Однако из-за проблем с бумагой команде Бритни пришлось перенести дату выхода мемуаров на неопределенный срок.

Отмечается, что сделка с издательством была заключена еще в феврале текущего года. Компания даже заплатила Спирс аванс в размере 15 миллионов долларов.

Ожидается, что в своих мемуарах Бритни расскажет читателям о своей творческой деятельности, а также намерена осветить конфликты с семьей в период опекунства над ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1981043-britni-spirs-ne-mozhet-vypustit-memuary-iz-za-defitsita-bumagi/