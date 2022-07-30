Дочь Майкла Джексона снялась для рекламы купальников от Ким Кардашьян

Пэрис Джексон. Фото: instagram.com/skims

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис снялась в бикини для рекламной кампании новой коллекции купальников от американской знаменитости Ким Кардашьян.

Фотографии Пэрис Джексон появились в официальном Instagram компании Кардашьян. На них 24-летняя дочь Майкла Джексона позирует перед камерой у бассейна, демонстрируя разноцветные татуировки на теле.

Стилисты подобрали для знаменитости несколько образов. В частности, девушка примерила бикини белого и телесного цвета, а также облегающее боди на молнии.

Также они подвели глаза модели черным карандашом и нанесли на губы розовую помаду. При этом ее волосы были распущены, а образ не дополняли какие-либо украшения.

Отметим, что за страничкой Пэрис следит около 4 млн подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1980409-doch-maykla-dzheksona-snyalas-dlya-reklamy-kupalnikov-ot-kim-kardashyan/