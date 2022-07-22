Актрисе Нургуль Мынгатовой устроили сюрприз на съемочной площадке в день ее рождения

Нургуль Мынгатова. Фото: instagram.com/nurgul.myngatova

Отечественная актриса Нургуль Мынгатова, полюбившаяся зрителям по роли в сериале "Келінжан", отметила день своего рождения прямо на съемочной площадке. Коллеги устроили ей сюрприз и растрогали именинницу до слез, передает NUR.KZ.

Для членов съемочной группы сериала "Келінжан" Нургуль давно уже стала Балкией. Это имя ее экранной героини. К слову, сериал так полюбился отечественным зрителям, что был снят одноименный полнометражный фильм. А недавно стартовали съемки четвертого сезона сериала.

"С днем рождения, Балкия. Нургуль, мы стали с тобой одной семьей. Ты счастлива и в жизни, и в творчестве. Поздравьте все нашу именинницу", - написала продюсер Гульнур Мамасарипова в своем Instagram и поделилась теплым видео.

Коллеги устроили имениннице сюрприз - преподнесли торт со свечами и огромный букет роз. Они спели ей поздравительную песню и произнесли добрые пожелания, что очень растрогало Нургуль и она расплакалась.

"Нургуль ханым, с днем рождения вас, вы прекрасная актриса", "Суперкоманда, молодцы", "Замечательная актриса", "Такая хорошенькая. Поздравляю! Желаю всего самого наилучшего!" - присоединились к поздравлениям пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979836-aktrise-nurgul-myngatovoy-ustroili-syurpriz-na-semochnoy-ploschadke-v-den-ee-rozhdeniya/