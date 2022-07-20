Макпал Исабекова объяснила, почему не планирует пока возвращаться на сцену

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова заявила, что не знает, когда вернется к музыкальным выступлениям, так как сейчас наслаждается радостью долгожданного материнства. Она также ответила на вопрос о желаемом количестве детей, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц в Instagram отметила, что давно не видела выступлений Макпал на каких-либо площадках, и спросила певицу, когда она вернется к концертной деятельности.

"Дай Бог, вернусь. Наслаждаюсь тем, что есть сейчас, долгим было ожидание радости материнства, чтобы бежать сейчас от него. Сложится - еще увидите и услышите новое дыхание творчества моего, надеюсь", - ответила на это музыкальная исполнительница.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Исабекова также призналась, что думала и думает о втором ребенке. Однако на вопрос о том, сколько она хочет еще детей, точное количество называть не стала.

"Я уверена, что это не мы решаем", - объяснила Макпал.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979256-makpal-isabekova-obyasnila-pochemu-ne-planiruet-poka-vozvraschatsya-na-stsenu/