"Одного таланта мало": Берик Айтжанов рассказал, нужны ли связи, чтобы стать актером

Берик Айтжанов. Фото: instagram.com/berik_aitzhanov

Казахстанский актер Берик Айтжанов поразмышлял о том, нужны ли связи для того, чтобы сделать актерскую карьеру. По его мнению, только талант и стремление помогут справиться с задачей, передает NUR.KZ.

Берик Айтжанов разместил новые фотографии в Instagram. Образ киноактера произвел впечатление на его подписчиков, которые отметили, что ценят его за талант и высокий профессионализм.

"Надежда и вера наполняют смыслом мои дни", - написал он.

В одном из предыдущих постов Берик ответил, нужны ли знакомые, чтобы добиться успеха в актерской сфере.

"Что вы думаете, когда слышите фразу о том, что есть талант, но нет связей? Мне кажется, что только ленивые оправдывают этим свое бездействие, говоря, что у них нет знакомых.

К примеру, взять хотя бы сферу, где работаю я. Что должен сделать человек, который очень хочет стать актером? Мобильные телефоны сейчас есть у всех.

Выбери сцену из любимого фильма, сними свою игру, прояви свои способности в этой сцене, размести видео в Интернете и обязательно найдется тот, кто это заметит, оценит твой труд и стремление.

Это касается и певцов. Если твое творчество придется по душе, то и предложения поступят. Здесь не нужно никаких связей. Однако одного таланта мало. Труд, труд, труд, цель и стремление - без этого никак. Всех вас обнимаю", - отметил актер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979161-odnogo-talanta-malo-berik-aytzhanov-rasskazal-nuzhny-li-svyazi-chtoby-stat-akterom/