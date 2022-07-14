Актер Крис Хемсворт отказался от мяса ради сцены поцелуя с Натали Портман в новом "Торе"

Кадр из видео: YouTube/Marvel Entertainment

Голливудский актер Крис Хемсворт, исполняющий роль супергероя Тора в киновселенной Marvel, отказался от ежедневной порции мяса из уважения к коллеге Натали Портман, передает CNN.

Дело в том, чтобы поддерживать фигуру, Хемсворт должен есть небольшие порции мяса каждые полчаса ежедневно. В целом он должен потреблять около 4500 калорий в день. Об этом ранее рассказал личный тренер актера.

Тем временем коллега Хемсворта по фильму "Тор: любовь и гром" Натали Портман, которая исполняет роль Джейн Фостер, придерживается веганской диеты.

Перед сценой поцелуя с Портман Хемсворт отказался на день от мяса. Об этом рассказали сама Портман во время беседы на британском радио.

"В тот день, когда у нас была сцена поцелуя, он не ел мяса в то утро, потому что я веган", - сказала актриса.

Она отметила, что он проявил жест внимательности, хотя она не настаивала на том, чтобы он отказывался от ежедневного рациона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978389-akter-kris-hemsvort-otkazalsya-ot-myasa-radi-stseny-potseluya-s-natali-portman-v-novom-tore/