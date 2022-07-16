Российская модель снялась для Vogue в образе из фильма "Криминальное чтиво"

Дарья Строкус. Фото: instagram.com/dariastrokous

Российская модель Дарья Строкус снялась для обложки одного из европейских изданий журнала Vogue. Девушка примерила культовый образ из фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", чем вызвала восторг поклонников.

Снимки для обложки Vogue Czechoslovakia Дарья Строкус разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах модель запечатлена в образе героини Умы Турман, Мии Уоллес, из фильма "Криминальное чтиво".

Модель позирует на фоне небоскребов Нью-Йорка в черном пальто Prada с акцентной брошью, черных чулках и в черном парике с челкой и стрижкой каре.

Девиз выпуска звучит как "Change of Perspective", что переводится как "Смена точки зрения".

В комментариях к фотографиям подписчики похвалили работу модели и восхитились снимками.

"Выглядит потрясающе", "Красивая обложка", "Твоя красота – это совершенство", "Королева", "Очень крутая обложка", "Невероятно", – написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978202-rossiyskaya-model-snyalas-dlya-vogue-v-obraze-iz-filma-kriminalnoe-chtivo/