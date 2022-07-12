"Символ нежности": Ерке Есмахан рассказала о скорой премьере романтической песни

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/p/CS1sSkatkJc/

Казахстанская певица Ерке Есмахан объявила о скором выходе новой песни в ее исполнении. Поклонники и звездные коллеги заверили, что романтический трек станет хитом, передает NUR.KZ.

Новая песня, которую исполнила Ерке Есмахан, называется "Сен қыз". Певица пообещала, что скоро выйдет не только трек, но и клип на песню. Отрывком песни Ерке поделилась в Instagram.

Фанаты и коллеги дали высокую оценку новому музыкальному произведению. Они отметили, что Ерке - талантливая певица и профессионал своего дела.

"Пусть будет хитом", "Вы символ нежности", "Чудесная песня, поднимает самооценку девушек", "Пусть твои крылья не устают летать", "Вы снова украли мое сердце", "Любую песню обратите в хит", "Как вам идет это платье", "Творческих вам успехов", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1977996-simvol-nezhnosti-erke-esmahan-rasskazala-o-skoroy-premere-romanticheskoy-pesni/