Светлана Лобода объявила о возобновлении концертов в Европе и США (видео)

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода решила начать тур по Европе и США. Артистка заявила, что часть вырученных средств пойдет на восстановление ее родного города Ирпень, передает NUR.KZ.

О возобновлении концертной деятельности Лобода рассказала в Instagram.

"Дорогие друзья, поклонники! В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки! Первые концерты состоятся: 12 августа в Таллине, "Mj Club", 14 августа в Риге, "Wondersala". Я хочу, чтобы вы знали: часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень. До встречи!" - написала Светлана.

Артистка добавила, что готовит новую концертную программу и "свое сердце, в котором сегодня много боли".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1977493-svetlana-loboda-obyavila-o-vozobnovlenii-kontsertov-v-evrope-i-ssha-video/