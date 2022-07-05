Мадлен рассказала, как в 22 года заработала на квартиру мечты и машину за 65 млн тенге

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадлен рассказала, как в 22 года самостоятельно заработала себе на квартиру и машину. Автомобиль обошелся девушке в 65 миллионов тенге, передает NUR.KZ.

Как рассказала Мадина Мамадалиева в своем Instagram, когда ей было 19 лет, некий ухажер ради возможности пообедать с ней подарил ей автомобиль.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

У них начались отношения, но позже пара рассталась, и Мадлен загорелась идеей поменять машину.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Однако от заданной цели ее немного отодвинула покупка квартиры и начавшийся в ней ремонт.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"Я всегда зарабатывала свои деньги, я знала, что независимость - это номер один, и пофиг, что тебе дарят или не дарят. Должно быть свое!" - описывает свои рассуждения блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Позже Мадина обзавелась и новой машиной.

"Однозначно, когда человек тебя любит и дарит - это приятно, но когда ты покупаешь на свои заработанные деньги в 22 года - это ощущение гораздо круче", - заявила Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Новое авто обошлось девушке в 65 миллионов тенге.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"В 23 года я вошла уже с новой машиной и квартирой, заработанной на "Инстаграме", - похвасталась блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

По словам инстадивы, некий человек недавно заявил ей, что она "трясет грудью и попой на камеру" и на этом зарабатывает.

"Нехило я так натрясла, значит. Но я, кстати, после этого послала его, потому что никому не позволю обесценивать свой труд", - высказалась Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1977048-madlen-rasskazala-kak-v-22-goda-zarabotala-na-kvartiru-mechty-i-mashinu-za-65-mln-tenge/