Динара Сатжан показала снимок 19-летней давности и рассказала о первых шагах в профессии (фото)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан показала фото 19-летней давности и рассказала о своих первых шагах в профессии. Она также озвучила пожелание молодым телеведущим и журналистам, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Сатжан в День работников средств массовой информации вспомнила о том, чем занималась в юности.

"Мне 20 лет. Я веду новости и работаю корреспондентом на телеканале "Южная столица" и еще не знаю, как будут разворачиваться события в моей телевизионной карьере. Но одно знаю точно: мне круто повезло с моим учителем Исааком Яковлевичем Дворкиным.

Меня, конечно, потом занесет в шоу-бизнес, блогерство, но 10 лет моей жизни прошли в новостной редакции, благодаря которой я и стала Динарой Сатжан. Желаю молодым телеведущим и журналистам не останавливаться, работать, работать и еще раз работать", - написала телеведущая.

Подписчики Динары отметили ее успехи, прокомментировав ее пост.

"Крутые изменения за эти годы, вы действительно профессионал в своем деле", "Как круто в 20 лет делать первые шаги своей мечты", "С праздником, Динара. Новых достижений. Чтоб вы стали самой лучшей в своей работе", "О Боже, какая она миленькая с ласковыми глазками", "Вы профессионал с большим сердцем!", "Почти не изменились", "Такая хорошенькая", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1975979-dinara-satzhan-pokazala-snimok-19-letney-davnosti-i-rasskazala-o-pervyh-shagah-v-professii-foto/