Данияр Отеген из Rin'Go рассказал о детской встрече с Розой Рымбаевой и выпавшей ему чести (фото)

Роза Рымбаева в окружении детей. Фото: instagram.com/daniyar_otegen

Казахстанский певец Данияр Отеген рассказал, как в детстве впервые встретился вживую с Розой Рымбаевой и как эта встреча на него тогда повлияла. Артист также поведал о недавно выпавшей ему чести написать стихи для ее песни, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Данияр вспомнил о случае, произошедшем более 20 лет назад.

"Примерно 23(!) года назад, когда я был ребенком и выступал на детском фестивале "Айголек", гостем концерта была Роза Рымбаева. Мы не знали, что ее пригласили организаторы. Это был сюрприз для детей от них. Когда она появилась за кулисами, все мы от неожиданности впали в ступор. Просто стояли и не знали, что делать.

Она была очень милой, улыбчивой и со всеми громко здоровалась.Ведущие объявляют ее имя, и она выходит на сцену, из зрительного зала слышны громкие овации. Мы понемногу отходим от первого шока, и даже начинаем соображать. За кулисами начали носиться все. Все в поисках фотоаппарата. Смартфонов тогда не было", - предался ностальгии артист.

После выступления дети окружили Розу Рымбаеву, каждый хотел оказаться поближе к ней.

"Я не успел, поэтому подбежал сзади и встал на носочки. После фото она с нами поболтала, пошутила и пожелала нам удачи в творчестве. Мы долго это обсуждали и пытались запомнить момент, потому что думали, что этого в жизни больше не повторится.

Сегодня вышел новый видеоклип Розы Куанышевны на песню "Ғажайып шексіздік", текст к которому выпала честь написать мне! Кто бы мог подумать тогда, что сама легенда будет петь песню на мои стихи. Для кого-то, наверно, это ничего особенного, но для меня это огромная честь", - признался Отеген.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970775-daniyar-otegen-iz-ringo-rasskazal-o-detskoy-vstreche-s-rozoy-rymbaevoy-i-vypavshey-emu-chesti-foto/