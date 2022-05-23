Димаш Кудайберген в разговоре с продюсером Леди Гаги рассказал о своей бабушке (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген поделился с подписчиками отрывком своей беседы с продюсером Леди Гаги Ральфом Саймоном. В ходе своего разговора с ним казахстанский певец рассказал о своей бабушке и высказался о совместной работе с Хансом Циммером, передает NUR.KZ.

Свой диалог с Саймоном в Мюнхене в рамках конференции Digital Life Design Димаш показал в Instagram.

В беседе Ральф Саймон заговорил о невероятно высоком тембре голоса Кудайбергена, а в ответ артист рассказал, какую роль в его музыкальной карьере сыграла бабушка.

"Я сейчас хочу поговорить о моей бабушке. Когда мне было пять лет, в то время у нее были проблемы с ногами, но она каждое утро отводила меня в музыкальную школу. Каждое утро. И ждала меня там больше трех часов. Стояла и ждала, понимаете? С тех пор я постоянно учусь. Сейчас я в университете получаю степень типа доктора наук (PhD). В целом 23 года", - рассказал Димаш.

Артиста спросили о возможной работе с людьми, которые заинтересованы во встрече с ним. Например, с известным композитором Хансом Циммером.

"Конечно! Конечно, это мечта! Он потрясающий. Я думаю, он номер один, самый великий, гениальнейший музыкант", - заявил в ответ казахстанец.

Певца также спросили, как он покоряет своей музыкой людей из разных стран.

"Я не знаю! Я просто выступаю на конкурсе "Хунан ТВ", и на следующий день после трансляции мои кумиры начинают звонить мне. Такие, как Джеки Чан и другие", - заявил Димаш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970602-dimash-kudaybergen-v-razgovore-s-prodyuserom-ledi-gagi-rasskazal-o-svoey-babushke-video/