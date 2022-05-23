"Всем не угодишь": актрису сериала "СашаТаня" посчитали "недостаточно красивой" для роли

Алина Ланина. Фото: instagram.com/alilanina

Звезда сериала "СашаТаня" Алина Ланина рассказала, что не прошла пробы на новые проекты. Актриса также назвала причины, почему не подошла на роли на этапе кастинга, передает NUR.KZ.

Алина не огорчается отказам, поскольку считает, что ее роль от нее не уйдет.

"За эту весну меня не утвердили в восьми проектах. Причины: недостаточно красивая, недостаточно медийная, слишком молодо выглядит, слишком красивая, слишком узнаваемая, передумали на брюнетку, слишком эмоциональная - переигрывает, мямлит - можно больше эмоций? Вот такие рабочие будни.

И утвердили в двух проектах. Мое от меня не уходит. Проверено", - отметила Ланина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ланина не уточнила, в каких проектах будет сниматься. Ее подписчики отметили, что Алина очень талантлива, она импонирует им также своим позитивным настроем.

"Богиня", "Всем не угодишь", "Очень красивая и разноплановая актриса! Все будет, очень много фильмов смотрела с вашим участием", "Недостаточно красивая? Это шутка. Вы идеал для меня внешне", "Восхищаюсь вашей искренностью. И то, что очень красива - это факт", "Красивым всегда сложно", "Очень люблю вас", "Идеальная красавица. Куколка. Милая, талантливая, настоящая", "Куда еще красивее-то?" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970538-vsem-ne-ugodish-aktrisu-seriala-sashatanya-poschitali-nedostatochno-krasivoy-dlya-roli/