"10 долларов за ночь": Анна Седокова рассказала о своей работе в стриптиз-клубе

Анна Седокова. Фото: vk.com/annsedokova

Анна Седокова рассказала, кем подрабатывала во время учебы в институте. По словам певицы, будучи еще несовершеннолетней, она устроилась в стриптиз-клуб, передает NUR.KZ.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Седокова рассказала, как едва поступив в институт, решила, что не хочет сидеть на шее у матери, а потому отправилась искать работу.

"Однажды, проезжая в автобусе мимо клуба, я заметила объявление, в котором приглашали всех желающих на кастинг ведущих шоу-программ, проходивших в этом клубе. Я туда отправилась. На собеседовании соврала, что мне 20 лет, хотя мне тогда едва исполнилось 17, и это сработало.

Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли – это был клуб, где время от времени танцевали стриптиз", - объяснила Анна.

По словам артистки, она вела в клубе мероприятие "женский день".

"В обычные дни клуб наводняли мужчины, а на сцене работали стриптизерши. Идея женского дня состояла в том, что сначала в клуб пускали только женщин, за исключением стриптизеров-мужчин, услаждающих их взоры. А позже с улицы запускали посетителей-мужчин, которые с успехом находили среди разгоряченных стриптизом женщин легкую добычу.

Я все это вела – объявляла выход артистов, подбадривала публику. Платили мне 10 долларов за ночь, за эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами (не считая того поляка, который на меня поспорил), выходила на сцену и говорила: "А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан". И уходила в гримерку, где все эти "тарзаны" разминались перед выходом на сцену", - вспоминает звезда.

Позже она получила повышение - девушке доверили самостоятельно составлять программу, искать артистов стриптиза, контролировать их, вводить в курс дела. Анна стала работать уже три ночи в неделю, а зарплата увеличилась в четыре раза.

"Но уставала при этом неимоверно. Три раза в неделю я заканчивала работать в 4 утра. Возвращалась домой на такси (метро в такое время не работало), и всю дорогу молилась только об одном – не заснуть во время этой ночной получасовой поездки. Буквально держала руками закрывающиеся глаза.

Потому что даже не сомневалась: стоит мне уснуть, и водитель тут же этим воспользуется и увезет меня в лес. Или на заброшенный пустырь. И там отрежет голову. Или изнасилует (я была уверена, что со всеми уснувшими пассажирками таксисты именно так и поступают). В 5 утра приезжала домой и ложилась спать, а в 7.30 вставала и ехала в институт на пары. С тех пор мне отлично известно состояние под названием "двухчасовой ночной сон", - резюмировала Седокова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970088-10-dollarov-za-noch-anna-sedokova-rasskazala-o-svoey-rabote-v-striptiz-klube/