Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан получила "Серебряную кнопку" YouTube. Журналистка заявила, что намерена в следующем году получить уже "Золотую кнопку", передает NUR.KZ.

Своим достижением Динара похвасталась в Instagram, где на нее подписаны 1,6 миллиона человек.

"100 тысяч подписчиков в YouTube - это результат напряженного года работы. 60 интервью. В разных странах. С интересными героями. За красивой картинкой стоит большой труд. В этом году я собрала Dream Team, до этого мы делали контент с Иваном Дружининым, за что ему большая благодарность.

Пока наша "Серебряная кнопка" летит из Америки, мы с командой строим планы до конца года набрать как минимум еще 500 тысяч подписчиков. А в следующем году получить "Золотую кнопку" (1 миллион подписчиков). А в будущем и "Бриллиантовую" (10 миллионов)", - озвучила Сатжан свои планы.

Она подчеркнула, что не использует платные инструменты продвижения канала.

"Наш учитель - это опыт! А основные инструменты привлечения новых зрителей - качественные интервью! Благодарю каждого нашего зрителя!" - написала телеведущая.

Подписчики поздравили ее с успехом и пожелали получить от YouTube "Золотую кнопку" и "Бриллиантовую кнопку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1969883-dinara-satzhan-poluchila-serebryanuyu-knopku-youtube/