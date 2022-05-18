"С Байконура на Марс": Лещенко рассказал, зачем прилетал в Казахстан

Лев Лещенко. Кадр из видео: youtube.com/Сегодня вечером

На днях народного артиста РСФСР Льва Лещенко заметили в одном из алматинских ЦОНов. Фото с известным певцом появились в соцсетях. Артист рассказал, зачем прилетал в Казахстан и обращался в ЦОН.

За комментариями к Лещенко обратились корреспонденты Teleprogramma.pro.

"Я поехал к своему другу – бывшему премьер-министру на день рождения. Посидели за столом и все. И заодно зашел в ЦОН оформить определенную операцию. А сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться. Нет, я оформляю документы, чтобы улететь с Байконура на Марс. Казахи уже договорились!" - отшутился артист.

Певец отметил, что у него достаточно насыщенный график.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1969784-s-baykonura-na-mars-leschenko-rasskazal-zachem-priletal-v-kazahstan/