"Похудел на 14 кг за месяц": Дастен Шакиров рассказал о съемках в фильме "Рэкетир 2"

Дастен Шакиров. Фото: instagram.com/dastenshakirov

Казахстанский актер и телеведущий Дастен Шакиров признался, что ради роли в кино ему не раз приходилось работать с весом. Так, для игры в фильме Акана Сатаева "Рэкетир 2" Дастен сбросил 14 кг за месяц.

Дастен Шакиров стал гостем программы Revue на телеканале "НТК". Он рассказал, что для роли порой приходится пройти настоящую трансформацию.

"В 2014 году, когда приступили к съемках фильма "Рэкетир 2", я похудел на 14 кг за месяц. Сел на жесткую диету. 7-8 часов занимался в спортзале ежедневно - кардио, силовые тренировки, плавание. Даже если ты худой, камера увеличивает тебя. А когда худеешь, то выглядишь собраннее в кадре.

Для похудения отказался от хлеба и сладкого, не ел после 6 часов вечера. По утрам ел каши без сахара, вместо этого добавлял бананы, хлеб, кстати, можно заменить хлебцами.

А после обеда ел овощи, фрукты после обеда уже нельзя, потому что это энергия, ею надо запасаться с утра. Важен в такой момент и здоровый сон, я ложился уже в 9.30-10 вечера, просыпался в 7 утра", - рассказал Дастен.

Он также признался, что для проекта "Время патриотов" сбросил 7 кг. Кроме того, прошел экспресс-курс, где изучил азы арабского языка.

"Могу отметить, что это мой самый сложный проект. Сколько месяцев у нас шла подготовка, изучали арабский язык, занимались спортом. Снимали во многих странах, городах. Мой герой Дармен Дабаев знает арабский язык, так как сфера его работы - это Ближний Восток. Он майор КНБ", - рассказал Дастен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1969716-pohudel-na-14-kg-za-mesyats-dasten-shakirov-rasskazal-o-semkah-v-filme-reketir-2/