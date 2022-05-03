Концерты Нурлана Сабурова перенесли в Казахстане

Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/labelcomedians

Концерты популярного стендап-комика Нурлана Сабурова, которые должны были пройти в мае текущего года в Казахстане, перенесли. Артист собирался выступить в ряде казахстанских городов.

О переносе тура по Казахстану сообщается на официальном сайте комика.

"Тур по Казахстану перенесен на октябрь/ноябрь 2022 года. Все ранее купленные билеты будут действительны на новые даты концертов", - сообщается на интернет-ресурсе.

Анонс новых дат организаторы пообещали опубликовать в ближайшее время.

Скриншот с сайта: nurlansaburov.com

Тур должен был стартовать послезавтра, 5 мая, в Актау, а завершиться в Семее 18 числа.

В своем официальном Instagram Сабуров отметил, что концерты были перенесены по независящим от него причинам.

Скриншот со страницы: instagram.com/nurlan__saburov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967784-kontserty-nurlana-saburova-perenesli-v-kazahstane/