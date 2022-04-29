"Я была в такой попе, кредит был на 53 млн": Супермамасита рассказала о трудностях прошлого

Фото: Instagram / super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева заявила, что кайфует от того, что "несет в массы позитив". Она также ответила тем, кто сравнивает ее доходы со своими собственными, и рассказала, как жила в прошлом, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша выложила часть своей аудиозаписи, на которой она говорит, что не знает размера своего заработка и не считает его, так как не зацикливается на деньгах.

"Я, честно говоря, не знаю, сколько зарабатываю в месяц. Где-то около полутора лет я вообще не в курсе, сколько я зарабатываю, и меня это вообще не парит. Я трачу деньги на удовольствия", - похвасталась Алия.

В ответ одна из подписчиц упрекнула Супермамаситу, что та просто не нуждается в средствах, в отличие от некоторых сограждан.

"Капец, конечно, вы не будете считать и париться, сколько вы зарабатываете. Потому что вам всего хватает. А те, у кого не хватает своего заработка, чтобы раскидать за кредит, квартиру, коммунальные услуги, за долги, за штрафы, за детей, считают деньги каждый день, чтобы понять, хватит ли зарплаты за этот месяц раскидать все долги", - высказалась пользовательница соцсети.

Однако Алия Байтугаева назвала ее "типичным вампиром".

"Типичный вампир. Состояние "я по жизни жертва". Я пять лет назад была в такой попе, но никому не ныла, не жаловалась на кредиты (а у меня кредит был 53 миллиона). Я что-то делала! Потому живу в соответствии со своим внутренним состоянием. Вы тоже можете, но вам это не надо. Оставайтесь там, где вам комфортно. Уровень "ничего не хочу, ничего не могу, во всем кто-то виноват, но только не я", - заявила Супермамасита.

В Telegram-канале блогерша также решила обсудила тему работы, денег и образа жизни.

"Я сейчас делаю все от души. На самом деле моя работа в блогерстве - это не работа. Это для меня не работа, я кайфую от того, что несу в массы позитив. Я сонастраиваюсь с женщинами, с вами. И я хочу, чтобы все женщины были счастливы, это моя основная идеология.

Мы пришли в эту жизнь не ныть, как нам плохо, что "муж меня избивает", быть в состоянии жертвы и так далее. Мы пришли в эту жизнь не для того, чтобы нас гнобили мужья, родственники, друзья. Мы пришли в эту жизнь создавать, творить, улыбаться, радоваться, кайфовать и созидать. Каждый человек пришел в эту жизнь, чтобы просто делать то, что ему в кайф", - выразила свое мнение Алия.

Story Супермамаситы. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967424-ya-byla-v-takoy-pope-kredit-byl-na-53-mln-supermamasita-rasskazala-o-trudnostyah-proshlogo/