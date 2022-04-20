Украинскому телеведущему Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет, пишут СМИ

Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин в передаче AGENTSHOW: YouTube/ НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Популярному украинскому трэвел-блогеру и бывшему ведущему шоу "Орел и решка" Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, передает Baza.

Запрет на въезд блогера в Россию связан с его антивоенной позицией и высказываниями по поводу военных действий в Украине. Запрет, согласно информации, вступил в силу с 16 апреля текущего года.

В этом году Птушкину исполняется 38 лет. Соответственно, приехать в Россию он сможет тогда, когда ему будет 88 лет.

Как пишет Baza, ссылаясь на источники, такой же запрет коснулся нескольких украинских знаменитостей. Но каналу удалось получить подтверждение только насчет Птушкина.

На данный момент количество подписчиков на Youtube-канале блогера составляет 5,5 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965966-ukrainskomu-televeduschemu-ptushkinu-zapretili-vezd-v-rossiyu-na-50-let-pishut-smi/